"C'est une victoire très importante au terme d'un match compliqué", a lancé Michel Preud'homme après le succès 2-0 de son Standard jeudi soir contre le Vitoria SC lors de la première journée du groupe F de l'Europa League.

Le Standard a longtemps peiné à se montrer dangereux mais a vu un but contre son camp lancer son match peu après l'heure de jeu. "On a eu la chance de marquer sur un ballon dévié, même si c'est arrivé dans une période lors de laquelle nous étions mieux", a expliqué Michel Preud'homme.

Le technicien liégeois ne s'attendait pas à une partie de plaisir contre les Portugais. "On savait que le match allait être difficile et qu'il était compliqué de venir à bout de cette équipe. Il nous a manqué un peu de justesse et des mouvements en possession de balle, même si ça s'est amélioré au fil du match."

Michel Preud'homme, satisfait d'avoir tenu le zéro derrière, est aussi revenu sur la titularisation de Vanja Milinkovic-Savic, dont c'était la première sous le maillot liégeois. "On le prépare à jouer depuis le début de saison. Il a une mentalité exemplaire, il méritait de jouer. C'était le bon moment pour le lancer même si ce n'était pas un cadeau car il fallait avoir les épaules solides". L'entraîneur mosan a aussi reconnu que le Serbe, prêté par le Torino avec une option d'achat, avait fait "de bonnes choses mais aussi commis l'une ou l'autre imprécision".

La fin de match a aussi vu le retour à la compétition de Zinho Vanheusden après une blessure au genou. Acclamé par tout un stade, le défenseur central est "tout près de pouvoir jouer un match complet", a assuré 'MPH'.

Le Standard se déplacera à Londres le 3 octobre pour y défier Arsenal, vainqueur 0-3 à Francfort dans le même temps, lors de la 2e journée.

Michel Preud'homme et ses troupes joueront dimanche (14h30) contre la KAS Eupen avant d'affronter Lommel United (D1B) en Coupe de Belgique, chaque fois à domicile.