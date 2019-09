Michel Preud'homme ne sous-estime pas le Vitoria SC, loin de là. "C'est une équipe complète, capable de s'organiser mais aussi de rapidement se projeter vers l'avant grâce à des joueurs techniques et des latéraux offensifs", a déclaré le coach liégeois mercredi en conférence de presse. Jeudi à Sclessin (18h55), les Rouches lanceront leur campagne européenne contre le club portugais dans ce premier match du groupe F de l'Europa League.

"Cette équipe possède de réelles qualités de reconversion et d'organisation. Quand on analyse cette formation du pot 4, c'est déjà d'un très bon niveau", a ajouté 'MPH' au sujet de l'actuel 10e de Primeira Liga. Passé in extremis à la trappe la saison dernière à l'issue de la phase de groupes malgré 10 unités au compteur, le Standard ne s'est pas fixé de réel objectif à l'aube de son entrée en lice.

"Nous avons la volonté de faire le meilleur résultat possible. Nous allons prendre match par match, on fera les calculs après. Mais nous partons avec cette volonté de tirer le maximum de chacune de nos rencontres." A l'instar de l'année dernière quand il avait dû défier le FC Séville et Krasnodar, le Standard a une nouvelle fois hérité d'un groupe relevé avec, outre le Vitoria, Francfort et Arsenal.

"L'année passée, nous seuls savions que notre groupe était compliqué car beaucoup sous-estimaient Krasnodar. Cette fois, tout le monde a conscience de la qualité de l'opposition", a assuré le technicien. "Mais nous sommes passés du pot 4 au pot 3 et c'est une évolution qu'un club doit connaître pour continuer à grandir."

Leader du championnat avec un bilan de 15 points sur 21, le Standard devra se passer de Selim Amallah. "Il s'est entraîné avec le groupe mais il a eu l'honnêteté d'avouer qu'il n'était pas encore à 100%. Il y a d'autres solutions dans le groupe, il vaut mieux ne pas risquer d'aller trop loin et de se blesser", a précisé Preud'homme au sujet de son milieu de terrain.

Le Vitoria Sport Clube, aussi appelé Vitoria Guimaraes, reste une large victoire à domicile contre Aves (5-1) samedi en championnat. L'autre match du groupe verra Francfort accueillir simultanément Arsenal. Les Allemands sont neuvièmes en Bundesliga, les Londoniens septièmes de Premier League.