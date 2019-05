Première sélection en Bleus pour Mike Maignan, meilleur gardien de Ligue 1

Mike Maignan, désigné dimanche meilleur gardien de la saison en Ligue 1 française, est l'un des nouveaux appellés en équipe de France par Didier Deschamps, qui l'a intégré mardi dans sa liste pour le match amical contre la Bolivie (2 juin) et ceux qualificatifs pour l'Euro 2020 en Turquie et en Andorre (8 et 11 juin).

