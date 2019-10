L'Iran, entraîné par Marc Wilmots, s'est incliné ce mardi soir au Bahreïn (1-0) dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2020.

Cinq jours après avoir battu le Cambodge (0-14), l'Iran a subi sa première défaite dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Les joueurs de Marc Wilmots se sont inclinés sur le plus petit des écarts. Un penalty transformé par Al-Hardan (65e) aura suffi au Bahrain pour s'imposer.

L'Iran occupe la troisième place du groupe C avec six points, soit un de moins que le Bahrain et l'Iraq qui se partagent la tête de groupe.

Les huit vainqueurs des groupes et les quatre meilleurs deuxièmes se qualifient pour le troisième tour des qualifications asiatiques.