La Bundesliga a testé lundi soir lors du match Wolfsburg-Hoffenheim (1-1) une application basée sur la 5G donnant aux supporters toutes les statistiques en temps réel sur leur smartphone, une expérience présentée comme une première mondiale.

Le principe est simple: grâce à cette technologie naissante, les spectateurs (et les journalistes en tribune) braquent leur smartphone (s'il est compatible 5G) vers le terrain: sur leur écran apparaît le direct du match, avec en plus les données détaillées.

Un simple clic du doigt sur un joueur et s'affiche sa vitesse de course en temps réel, mais aussi toutes ses statistiques: nombre de passes réussies, ratées, kilomètres parcourus...

La Volkswagen Arena de Wolfsburg est le premier stade en Allemagne à avoir été équipé de l'infrastructure nécessaire.

Les spectateurs et journalistes qui ont tenté l'expérience ont ainsi pu suivre la partie non plus en regardant le terrain, mais à travers l'écran de leur smartphone.

Pour Andreas Heyden, représentant de la Ligue allemande (DFL), il ne s'agit pourtant pas de remplacer l'actuelle façon de vivre le football, avec ses chants, ses drapeaux, sa bière et ses saucisses grillées: "Nous voulons offrir un complément à certains groupes ciblés", a-t-il expliqué, "il doit y en avoir pour tous les goûts".