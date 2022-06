Ce trophée est décerné par la PFA, l'association des joueurs professionnels en Angleterre.

Kevin De Bruyne ne sera pas élu trois ans de suite Joueur de l'année par l'Association des joueurs professionnels en Angleterre (PFA). Double tenant du trophée, le Diable Rouge figurait dans la liste des six candidats au trophée, qui a été décerné jeudi à l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah. L'Egyptien avait déjà reçu le trophée en 2018.

Les autres nominés étaient Virgil van Dijk, Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) et Cristiano Ronaldo (Manchester United). Ce prix, qu'aucun joueur n'a remporté trois fois, est attribué sur base des votes des membres de la PFA.

Eden Hazard avait été récompensé par ses pairs en 2015. Kevin De Bruyne figure bien par contre dans l'Equipe de l'année de la PFA, dans laquelle il est le seul joueur belge. Phil Foden, coéquipier de KDB à Manchester City, a été désigné Jeune joueur de l'année, tandis que l'Australienne Sam Kerr a été élue Joueuse de l'année.

Les PFA Awards, qui existent depuis 1974, sont l'un des prix individuels remis en fin de saison en Angleterre. Kevin De Bruyne a été désigné Joueur de l'année pour la Premier League, sur base des votes des supporters, des capitaines et d'un panel d'experts, tandis que Mohamed Salah a été primé par l'association des journalistes de presse écrite.

Lire aussi: Dans la tête de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne ne sera pas élu trois ans de suite Joueur de l'année par l'Association des joueurs professionnels en Angleterre (PFA). Double tenant du trophée, le Diable Rouge figurait dans la liste des six candidats au trophée, qui a été décerné jeudi à l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah. L'Egyptien avait déjà reçu le trophée en 2018. Les autres nominés étaient Virgil van Dijk, Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) et Cristiano Ronaldo (Manchester United). Ce prix, qu'aucun joueur n'a remporté trois fois, est attribué sur base des votes des membres de la PFA. Eden Hazard avait été récompensé par ses pairs en 2015. Kevin De Bruyne figure bien par contre dans l'Equipe de l'année de la PFA, dans laquelle il est le seul joueur belge. Phil Foden, coéquipier de KDB à Manchester City, a été désigné Jeune joueur de l'année, tandis que l'Australienne Sam Kerr a été élue Joueuse de l'année. Les PFA Awards, qui existent depuis 1974, sont l'un des prix individuels remis en fin de saison en Angleterre. Kevin De Bruyne a été désigné Joueur de l'année pour la Premier League, sur base des votes des supporters, des capitaines et d'un panel d'experts, tandis que Mohamed Salah a été primé par l'association des journalistes de presse écrite.