Le match avancé de la 37e journée de Premier League s'est terminé par un partage 1-1 entre Manchester United et Chelsea. Chez les Blues, Thomas Tuchel a opté pour un 3-4-3. Romelu Lukaku est monté au jeu à la 70e. Au classement, Chelsea est troisième (66 points) et Manchester sixième (55 points).

Désireux de renforcer leur troisième place, les Blues ont multiplié les attaques sur les flancs gauche et droit mais Manchester a tenu bon même si sa défense a eu du mal à ressortir un centre de Marcos Alonso (3e), qu'un tir de Mason Mount a été contré par un arrière (4e) et que David de Gea a repoussé des poings une frappe puissante de Reece James (5e). Au quart d'heure, les Mancuniens sont sortis de leur zone et ont replié Chelsea devant sa surface grâce à Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Nemanja Matic et Bruno Fernandes. Mais les Blues ont tenu bon et ont repris leur domination que Kai Havertz n'a pas concrétisée. L'attaquant allemand a perdu son duel avec De Gea sorti à toute vitesse (28e) avant de voir sa reprise de la tête repoussée par le gardien espagnol (36e).

La seconde période a débuté par un double coup de canon: Alonso a ouvert la marque pour les Blues d'une reprise croisée sur la gauche (60e, 0-1) et Ronaldo a répondu tout de suite d'une frappe croisée sous la barre (61e, 1-1). Par la suite, Chelsea a repris sa domination, mais il a eu beau se démener, il n'est pas parvenu à trouver une nouvelle fois la faille et a dû se contenter d'un tir sur le poteau de James (80e).

