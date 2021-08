La Premier League redémarre ce vendredi. Une fois de plus, c'est une saison passionnante qui nous attend de l'autre côté de la Manche.

Avec l'arrivée de Jack Grealish, Kevin De Bruyne et Manchester City espèrent avoir un soutien de poids à leurs côtés pour conserver leur titre de champion © iStock

Manchester City : toujours plus fort !

Le champion en titre figure une nouvelle fois parmi les grands favoris de la compétition. Ils se sont renforcés avec l'arrivée du jeune Jack Grealish en provenance d'Aston Villa et de nombreuses rumeurs parlent d'une nouvelle offre pour le numéro neuf de Tottenham, Harry Kane. Pep Guardiola peut aligner deux 11 très compétitifs qui en font frémir plus d'un. Après avoir survolé la saison précédente, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers seront une nouvelle fois l'équipe à battre.

Annoncé pendant un temps au PSG, Paul Pogba reste (pour l'instant) à Manchester United. Il serait certainement l'un des atouts majeurs des Red Devils pour renouer avec un titre qui leur échappe depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. © iStock

Manchester United : et si c'était cette année ?

Cela fait 8 ans que Manchester United n'a plus soulevé le trophée de la PL. L'après Sir Alex Ferguson a été plus compliqué que prévu, mais depuis l'arrivée sur le banc du norvégien Ole Gunnar Solskjaer, l'équipe semble avoir retrouvé un certain équilibre. Le club mancunien a directement montré ses ambitions en début de mercato avec l'acquisition de Jadon Sancho du Borussia Dortmund contre 85M. Il vient se rajouter aux nombreux joueurs de talents que compte le club. L'équipe a fière allure et fera tout pour être sacré champion d'Angleterre.

Thomas Tuchel a fait des miracles en six mois de présence à Chelsea. Il a désormais une saison complète pour offrir le titre aux Blues, avec notamment un Romelu Lukaku à sa disposition. © iStock

Chelsea : Tuchel a soif de trophées.

Après la coupe aux grandes oreilles remportée en mai dernier face à Manchester City, Chelsea commence parfaitement cette nouvelle saison en ramenant à la maison le trophée de la Supercoupe au terme d'une belle séance de penalty face aux Espagnols du Villarréal. Thomas Tuchel a semble t-il trouvé son club et Chelsea a trouvé son entraîneur. Arrivé en janvier 2021 pour remplacer Frank Lampard, le technicien allemand a déjà remporté deux trophées majeurs avec le club londonien. L'arrivée de notre Romelu Lukaku national est un gros plus pour l'entraîneur qui était à la recherche de ce profil de numéro neuf adéquat à son système de jeu. La PL est sans le doute le prochain objectif des blues, un objectif qui est loin d'être un rêve inatteignable.

Après deux années riches en titre, la dernière saison de Liverpool a rimé avec essouflement et blessures de cadres. Jürgen Klopp espère cette fois compter sur un noyau à 100%. © iStock

Liverpool : pour rattraper la déception de la saison passée.

Après une saison 2019-2020 couronnée du titre de PL et de la Ligue des Champions, Liverpool n'a pas su confirmer et a connu une année 2021 bien moins étincelante. Enchaînant les mauvaises performances, l'équipe de Jurgen Klopp a fini à 17 longueurs du champion. Un résultat insuffisant pour cette équipe qui pensait être partie pour quelques années de domination. C'est un tout autre visage que Liverpool devra montrer cette saison s'ils espèrent accrocher le podium. Les supporters sont assez pessimistes au vu du mercato peu flamboyant des Reds.

Depuis plusieurs années, le championnat anglais est le plus relevé en Europe. La crise sanitaire semble n'avoir eu aucun impact sur les clubs qui s'activent sur le mercato pour rendre leur équipe la plus compétitive possible. Nul doute que cette nouvelle édition de PL nous réserve du beau spectacle. Première rencontre ce soir à 21H00. Arsenal se déplace sur la pelouse du promu Brentford.

