C'est Soucek qui a donné les trois points à West Ham en fin de match.

Everton a perdu de précieux points contre West Ham lors de la dix-septième journée de jeu en Premier League, le vendredi jour de l'an. L'équipe de Liverpool a perdu 0-1 après un but en fin de match.

Les deux équipes se sont tenues pendant presque tout le match, la partie semblait se terminer sur un score nul et vierge, jusqu'à ce que Soucek (86.) frappe à la fin et donne les trois points à West Ham.

Quatrième

Everton (29 ptn) reste quatrième en Premier League, avec quatre points de moins que le leader Liverpool. Manchester United peut égaler le champion national en termes de points ce vendredi soir (21h) face à Aston Villa.

Everton a perdu de précieux points contre West Ham lors de la dix-septième journée de jeu en Premier League, le vendredi jour de l'an. L'équipe de Liverpool a perdu 0-1 après un but en fin de match. Les deux équipes se sont tenues pendant presque tout le match, la partie semblait se terminer sur un score nul et vierge, jusqu'à ce que Soucek (86.) frappe à la fin et donne les trois points à West Ham. Everton (29 ptn) reste quatrième en Premier League, avec quatre points de moins que le leader Liverpool. Manchester United peut égaler le champion national en termes de points ce vendredi soir (21h) face à Aston Villa.