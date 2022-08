La Premier League a encore agité le mercato estival en faisant couler à flots des millions sur le marché des transferts. Alors que la compétition nationale la plus regardée du monde reprend ses droits ce vendredi soir avec un derby londonien entre Crystal Palace et Arsenal (21 heures), Sport/Foot Magazine s'est intéressé à cinq nouveaux venus qui veulent absolument s'illustrer de l'autre côté de la Manche cette saison.

Gianluca Scamacca : l'avenir de l'Italie

Cet été, l'AC Milan, l'Inter, la Juventus, Naples et même le PSG ont tenté de s'attacher les services de Gianluca Scamacca. L'attaquant italien de Sassuolo reste sur une grosse saison en Serie A avec 16 buts en 36 matches. Il a été bombardé du statut de futur attaquant de référence de l'équipe nationale, surtout après que les Azzurri aient échoué à se qualifier pour la Coupe du monde. Etonnamment, le choix de son nouveau club s'est porté sur West Ham. Ce transfert témoigne-t-il de la grande ambition du club londonien ou du fait Scamacca était finalement moins "trendy" que prévu sur le marché ?

...

Cet été, l'AC Milan, l'Inter, la Juventus, Naples et même le PSG ont tenté de s'attacher les services de Gianluca Scamacca. L'attaquant italien de Sassuolo reste sur une grosse saison en Serie A avec 16 buts en 36 matches. Il a été bombardé du statut de futur attaquant de référence de l'équipe nationale, surtout après que les Azzurri aient échoué à se qualifier pour la Coupe du monde. Etonnamment, le choix de son nouveau club s'est porté sur West Ham. Ce transfert témoigne-t-il de la grande ambition du club londonien ou du fait Scamacca était finalement moins "trendy" que prévu sur le marché ? A seulement 23 ans, l'Italien tatoué a déjà bien voyagé dans sa carrière. Passé par les équipes d'âge de la Lazio et de la Roma, il a même tenté sa chance à l'étranger, au PSV Eindhoven, avant de finalement revenir dans la Botte, du côté de Sassuolo. Ce dernier l'a prêté à quatre clubs, dont Genoa et le PEC Zwolle. C'est maintenant au géant Scamacca (1m95) de prouver dans compétition aussi intense que la Premier League qu'il mérite les louanges qui lui sont adressées.Le promu de Nottingham Forest sera une équipe intéressante à suivre. L'ancien club phare des seventies et eighties reste sur un mercato intense lors duquel il a notamment enregistré les arrivées de Jesse Lingard, Neco Williams et du Diable Rouge Orel Mangala. Mais l'homme sur lequel tous les regards seront braqués se nomme Taiwo Awoniyi. Un nom familier pour les suiveurs de la Jupiler Pro League puisqu'il y a porté les couleurs de Mouscron et de La Gantoise. Lors de ce passage dans le Royaume, il appartenait déjà à Liverpool qui l'a ensuite vendu l'été dernier pour 9 millions d'euros à l'Union Berlin. Dans la capitale allemande, le Nigérian a facturé 25 goals en 65 rencontres et a été l'un des grands artisans de la qualification européenne de sa formation.L'attaquant, aujourd'hui âgé de 24 ans, était arrivé à Liverpool quand il n'avait que 17 ans. Mais il n'a jamais reçu sa chance pendant toute cette période à Anfield Road. Le voici de retour en Angleterre où il essaiera de percer sous une autre tunique rouge. Nottingham Forest a signé un chèque de 20,5 millions d'euros à l'Union Berlin pour s'attacher ses services. A Taiwo Awoniyi désormais de prendre sa revanche sur Liverpool en Premier League ?Leeds United s'est tourné vers l'école Red Bull pour son mercato estival. Est-ce vraiment surprenant quand on sait que l'entraîneur Jesse Marsch est passé par les bancs de New York, Salzbourg et Leipzig, trois clubs liés à la marque au taureau ailé. En juillet, les Peacocks se sont déjà attachés les services de Rasmus Kristensen (RB Salzbourg), Tyler Adams (RB Leipzig), mais surtout de Brenden Aaronson (RB Salzbourg). L'Américain, passé par Philadelphie, est arrivé en janvier 2021 en Autriche. Il s'y est montré particulièrement précieux la saison dernière pour le neuvième titre consécutif de Salzbourg.Aaronson est un milieu de terrain offensif dont les statistiques ne sont pourtant pas très impressionnante. Lors du dernier exercice, il n'a inscrit que six pions et délivré dix passes décisives en 41 matches. Cela n'a pas refroidi Leeds qui n'a pas hésité à dépenser 33 millions d'euros pour l'attirer dans le Yorkshire. L'Américain de 21 ans devra désormais prouver qu'il est taillé pour la Premier League.Une nouvelle superpuissance est née en Premier League. C'est du moins ce que nous avons tous pensé la saison dernière lorsque de très riches Saoudiens ont racheté Newcastle United. Cependant, les gros transferts ne s'accumulent pas encore à l'ombre de St. James' Park. La saison dernière, Kieran Trippier et Bruno Guimarães ont été acquis pendant l'hiver, mais s'agit-il vraiment de "grands" noms comme on l'entend pour un club voulant jouer un jour les sommets européens ?Et cet été, les grandes ambitions ne se sont pas encore traduites dans les arrivées. Il n'y a que pour le défenseur néerlandais Sven Botman qu'un chèque important de 37 millions d'euros a été signé. Le désormais ancien défenseur de Lille devrait devenir le nouveau roc défensif des Magpies, une sorte de Vincent Kompany sauce batave. Rappelons que l'actuel entraîneur de Burnley a également été l'un des premiers (gros) transferts de la nouvelle ère de Manchester City. Botman était aussi courtisé par l'AC Milan, mais contrairement à Charles De Ketelaere, il a préféré tenter une aventure plus lucrative dans le nord de l'Angleterre. Reste à voir s'il pourra devenir la même légende à St. James' Park que Vince the Prince à l'Etihad Stadium.La saison dernière à Fulham a été marquée par le record de l'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic. Le buteur serbe a fait trembler les filets à 43 reprises dans le Championship et a été l'un des hommes du titre et du retour des Cottagers en Premier League. Mais dans son ombre, un certain Fabio Carvalho a également apporté sa pierre à l'édifice londonien. Le Portugais a participé à presque tous les matches et le milieu de 18 ans a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives en 37 apparitions.Liverpool a remarqué l'énorme potentiel de Carvalho et a obtenu sa signature l'hiver dernier, mais lui a permis de terminer la saison avec Fulham. Il n'a coûté que 5 millions d'euros et semble déjà être une toute bonne affaire. Jürgen Klopp semble vraiment convaincu par le potentiel du jeune portugais. Carvalho a pu jouer lors du Community Shield contre Manchester City. Il s'est plutôt montré à son avantage pendant le temps de jeu limité qui lui a été imparti. Mais cela suffira-t-il pour décrocher une place de titulaire à long terme ?