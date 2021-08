L'Argentin a enchaîné les exercices physiques et ne sera pas opérationnel pour la prochaine rencontre du PSG en Ligue 1 contre Strasbourg. Kylian Mbappé, muet depuis son arrivée, s'est enfin exprimé en souhaitant la bienvenue à son nouvel équipier qu'il a pu recontrer au Camp des Loges.

Kylian Mbappé a souhaité jeudi la bienvenue à Lionel Messi sur ses réseaux sociaux (avec un avatar de... Diego Maradona sur son Twitter), deux jours après la signature de l'Argentin au Paris SG.

Pour ceux qui s'inquiétaient de l'absence de réaction publique du jeune attaquant français. Kylian Mbappé a posté un message sur Twitter et Instagram jeudi. "Welcome to Paris, Léo" a posté l'attaquant du PSG, en accompagnant cette phrase de quatre photos des deux hommes se saluant. Cette publication intervient alors que demeurent les incertitudes autour du futur à Paris de Mbappé, dont le contrat expire dans un an.

La recrue phare du Paris SG Lionel Messi est apparue jeudi au centre d'entraînement pour sa première séance, selon des images diffusées par son club sur les réseaux sociaux.

L'Argentin de 34 ans a été filmé en train d'enchaîner les exercices physiques, quand le reste du groupe s'adonnait à des jeux de ballon.

Messi a signé mardi un contrat pour deux saisons avec le PSG, et a été présenté à la presse mercredi au Parc des Princes, après son départ de Barcelone, où il n'a pas pu signer de nouveau bail.

Le sextuple Ballon d'Or démarre seulement maintenant sa phase de reprise, et devrait mettre quelque temps avant d'apparaître en compétition avec le PSG. "J'ai été arrêté pendant plus d'un mois (après la Copa America remportée avec l'Argentine) [...] Il faudra que je fasse une préparation physique. J'espère que ce sera le plus tôt possible, parce que j'ai envie de jouer. Je ne peux pas donner de date. Quand le staff aura décidé que je peux jouer, ce sera avec beaucoup d'envie [...] J'ai envie que tout ça se passe rapidement", avait déclaré Messi mercredi quant à son protocole de reprise.

Au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG, Leo Messi a pu rencontrer Kylian Mbappé.

Le Parc des Princes est déjà trop petit pour Lionel Messi. © iStock

UN PARC DES PRINCES AGRANDI ?

Le Paris Saint-Germain veut profiter de l'arrivée de Lionel Messi à Paris pour agrandir son stade, le Parc des Princes, a expliqué son président Nasser Al-Khelaifi sur les ondes d'Europe 1 jeudi.

Le président du club parisien veut profiter des retombées "incroyables" du passage de la star argentine dans les rangs parisiens pour concrétiser les projets d'agrandissement du Parc des Princes dont les dernières rénovations datent de 1972. "Nous devons agrandir le stade. J'adore le Parc des Princes, mais il est important de le rénover pour nos supporters et pour l'avenir du club", a expliqué Nasser Al-Khelaifi qui veut en porter la capacité de 48.500 à 55 ou 60.000, le maximum sans doute possible au vu de la configuration de son emplacement.

Le Stade de France peut accueillir lui 81.000 personnes.

