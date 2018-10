Premier but en Champion's League pour Batshuayi avec Valence, qui concède le nul

Servi par Carlos Soler dans le rectangle, le Diable rouge a évité habilement la sortie du gardien en le contournant grâce à un joli contrôle orienté avant de déposer le cuir dans le but vide. Les Valenciens n'ont pas su conserver leur but d'avance et ont vu le Young Boys égaliser à la 55e minute sur un penalty parfaitement tiré par Guillaume Hoarau.

Les Suisses ont même failli s'imposer dans les dernières minutes mais le gardien brésilien Neto a détourné sur le poteau une tentative de Sanogo Junior (89e).

Alors que les deux premiers du groupe - la Juventus (6 pts) et Manchester United (4 pts) - s'affrontent en soirée, Valence (2 pts) perd une belle occasion de se replacer et est 3e de son groupe devant le Young Boys (1 point).