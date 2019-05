La Sampdoria de Gênes s'est offert le scalp de la Juventus de Turin (2-0), sacré championne d'Italie depuis quelques semaines, dimanche lors de la trente-huitième et dernière journée de Serie A. Dennis Praet a disputé toute la rencontre pour les locaux.

🇧🇪 I @dennispraet qui en profite pour donner sa carte de visite à la @juventusfc! 😎 pic.twitter.com/HiUaTxA9uT — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) May 27, 2019

Alors que l'on se dirigeait vers un match nul entre deux équipes qui n'avaient plus rien à jouer, l'équipe de Gênes a fait la différence à six minutes du terme du temps réglementaire via Defrel (1-0, 84e) avant d'assurer sa victoire dans le temps additionnel grâce à Caprari (2-0, 90e+1).

La Juventus (90 points) termine donc la saison avec onze unités d'avance sur Naples en tête du classement. La Sampdoria finit à la neuvième place avec 53 unités.