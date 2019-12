On a cherché en vain un joueur de foot qui ne soit pas sur WhatsApp. En football, les groupes de chat permettent surtout de cimenter l'unité du noyau et d'échanger des infos pratiques.

Question à cinq balles : quel jouet les footballeurs pros touchent-ils plus souvent que le ballon ? Réponse : leur téléphone portable. Igor de Camargo, Davy De fauw et Olivier Deschacht sont les derniers joueurs qui ne font pas partie de la génération digitale. Les plus jeunes joueurs de D1A ont été élevés avec un smartphone dans la main. Chez les moins de 35 ans, on utilise plus WhatsApp que la ligne téléphonique classique. Même les SMS sont amenés à disparaître. Cette évolution de la société a des répercussions dans les vestiaires des clubs. Un mini-sondage nous apprend que les joueurs communiquent beaucoup entre eux par le biais des groupes de chat de WhatsApp.

