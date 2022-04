Ce soir à Munich, Villarreal devra conserver son avance d'un but s'il veut se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le Sous-Marin Jaune peut-il torpiller le géant bavarois ? Son entraîneur y croit.

Villarreal, qui a remporté la Ligue Europa l'année dernière, semble être l'équipe de cascadeurs de cette édition de Champions League. Les Espagnols n'ont perdu qu'un seul match cette saison et se sont payés le scalp de la Juventus en huitième de finale (4-1 sur les deux matches).

Grâce au sixième but à domicile du tournoi signé parArnaut Danjuma (ex-FC Bruges), les Groguets se rendront à Munich avec une petite avance à défendre.

Des plans tactiques parfaits

Selon Danjuma, l'entraîneur Unai Emery est à l'origine de ce succès sur la scène européenne. "Il est le capitaine de notre navire. A chaque fois, il est venu avec un plan tactique magistral. Tout ce qui s'est passé à Turin, Unai l'avait prédit lors des discussions tactiques", a affirmé le Néerlandais dans les colonnes de The Guardian, avant le premier duel contre le Bayern Munich.

Après des passages difficiles au PSG et à Arsenal, l'entraîneur espagnol a de nouveau trouvé un club qui lui convient et des joueurs qui sont taillés pour sa vision du football. Marco Verratti avait dit après le départ d'Emery de Paris que "c'était parfois difficile avec les joueurs" et qu'"avec Thomas Tuchel, ils avaient retrouvé le sourire qu'ils avaient un peu perdu." On connaît la suite.

Ne pas rêver

L'approche footballistique du quinquagénaire ne convient pas à tout le monde, car il est très exigeant. "Nous analysons nos adversaires le mieux possible. Je préfère donner trop d'informations et de missions plutôt que trop peu. Pendant la préparation, vous ne devez pas penser à gagner, mais à trouver des réponses aux questions que votre adversaire vous pose. Si vous faites ce processus, vous pouvez vous améliorer à chaque match, alors vous obtiendrez de bons résultats et vous pourrez battre de meilleures équipes", a expliqué Emery.

Arnaut Danjuma prend Manuel Neuer à contre-pied et permet au Sous-Marin Jaune de rêver d'un dernier carré en Champions League. © iStock

Avec quatre victoires en Europa League, dont trois consécutives avec Séville et la saison dernière avec Villarreal, Unai Emery est l'un des meilleurs "entraîneurs de coupe" au monde. Cela lui vaut le surnom de Mister Europa League. Tactiquement, il n'est pas inférieur aux grands noms du coaching et il est parfaitement capable d'adapter le schéma tactique de son équipe à celui de son adversaire. Et en plus d'être un excellent motivateur, il est aussi quelqu'un qui peut garder son noyau heureux et en forme grâce à un système de rotation, qu'il utilise depuis des années.

Emery est également conscient que le Bayern reste un obstacle de taille pour El Submarino Amarillo, mais il croit en ses chances. Pourtant, il ne rêve pas de Paris où se disputera la finale de la Ligue des Champions : "Je ne regarde que ce qui m'attend. Je ne pense pas encore à la finale, je ne sais même pas où elle se jouera. Je ne me souviens pas non plus de la finale de l'Europa League la saison dernière, c'est aussi très loin. Je dois juste penser au Bayern maintenant. ", affirme-t-il.

Priorité

Emery semble faire d'une qualification en Ligue des champions une priorité, car en Liga le week-end dernier, il a joué avec onze autres joueurs que ceux qui devraient être présents ce soir sur la pelouse de l'Allianz Arena. Villarreal ne réalise pas spécialement un bon championnat puisqu'il n'occupe que la septième place, ce qui lui donne juste droit à un ticket pour la Conference League.

