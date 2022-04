Orphelin de leader après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone est désormais aux pieds d'un gamin de 19 ans. Au physique malheureusement déjà bien éprouvé...

Sa blessure à la mi-temps du quart de finale retour d'Europa League face à l'Eintracht Francfort n'augurait rien de bon. Finalement la sentence est tombée : Pedri sera absent entre six et huit semaines suite à une nouvelle blessure, aux ischio-jambiers cette fois-ci. Un petit drame pour les fans des Blaugranas tant le milieu de terrain est devenu indispensable dans l'équipe barcelonaise. Retours en chiffre sur le joueur le plus important dans l'effectif du Barça.

888

Le nombre de minutes jouées par le meneur de jeu espagnol cette saison. Après une saison 2020-2021 lors de laquelle le milieu de terrain a enchainé les matches, les compétitions et les déplacements (il a disputé 73 rencontres), Pedri a logiquement subi le contrecoup de cette saison interminable. Résultat des courses : des soucis physiques qui l'éloignent des terrains pendant un certain temps. Entre août et janvier, il a manqué 18 matches de Liga. Avec la nouvelle blessure occasionnée lors de l'élimination en Europa League, il loupera encore quelques semaines de compétition. Quand on connait son importance sur le pré, cette absence a été préjudiciable dans la saison galère des Blaugranas. Cette boulimie de minutes jouées l'an dernier aura-t-elle un impact sur la carrière de l'Espagnol ? L'avenir nous le dira.

19

Son âge. Titulaire autant indiscutable qu'indispensable dans le onze aligné par Xavi, il est important de rappeler que le milieu de terrain n'est âgé que de 19 ans. Annoncé comme le prochain Andrés Iniesta, avec comme grande similitude, un physique peu imposant (1m74 pour 68 kilos), il ne cesse d'impressionner tous les suiveurs grâce à son rayonnement et son impact sur le terrain. S'il parvient à éviter les blessures dans le futur, nul doute que l'Espagnol entrera en ligne de compte dans les années à venir pour un Ballon d'Or.

89

Le pourcentage de points pris par le Barça en Liga quand Pedri joue. Mieux, les Barcelonais n'ont jamais connu la défaite cette saison en championnat quand il était aligné (dix victoires et deux nuls). Quand Pedri n'est pas là, le taux de points pris par le Barça chute drastiquement. Les Culés ont glané moins de la moitié des points en l'absence de leur joyau (49% des points). Les chiffres évoquant le pourcentage de victoire avec ou sans Pedri prouvent l'importance de la présence du joueur dans l'équipe. Avec l'Espagnol, le Barça remporte 83% de ses matches. Sans lui, il gagne seulement 43% d'entre eux.

1,21

Le nombre d'Expected goals cumulé par Pedri cette saison. Le milieu de terrain est en réussite puisqu'il a inscrit trois buts cette année (quatre même, mais l'arbitre du match Valence-Barcelone a attribué le but de Pedri à Aubameyang, suite à une déviation). Ce nombre de xG n'est pas énorme (0,12 XG/90 minutes). À titre de comparaison, Frenkie de Jong est à 4,53 XG cumulés (0,21 XG/90 minutes). Le joueur formé à Las Palmas n'est pas un infiltreur comme son équipier néerlandais. La plupart de ses tentatives au but sont souvent des envois venus des abords de la surface.

80

En millions d'euros, sa valeur selon le célèbre site Transfermarkt. C'est dix fois plus que la valeur qu'il avait lors de son arrivée en Catalogne (7,2 millions d'euros). Acheté 17,5 millions d'euros, la cote du joueur a grandi au fil des mois grâce à ses performances éblouissantes et ses premières sélections avec l'Espagne. C'est le joueur de l'effectif avec la plus grande valeur marchande, preuve de son niveau de jeu et de son importance dans l'effectif barcelonais. Mais cette cote pourrait baisser dans les mois à venir si les blessures se répètent encore et encore comme ça a été le cas cette saison.

Par Alexandre Gérard (st.)

