Liverpool, champion d'Europe en titre, est déjà mathématiquement assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine suite à la défaite de Chelsea lundi soir face à Manchester United en Championnat d'Angleterre.

Liverpool, qui trône en tête de la Premier League avec 76 points en 26 matches, était déjà virtuellement qualifié pour la C1 après sa victoire 0-1 à Norwich samedi. Manchester City étant suspendu pour deux saisons de toute compétition européenne pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier. La dernière place pour la Ligue des Champions reviendrait alors au cinquième classé si la suspension de Manchester City est confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Cependant, la défaite de Chelsea lundi soir assure la place des Reds dans le top 4. Liverpool compte 36 points d'avance sur Tottenham et 35 sur Chelsea avec douze rencontres encore à jouer. Samedi, Tottenham reçoit Chelsea samedi et même s'il gagne tous ses matches et que Liverpool perd tout, Chelsea ne pourrait atteindre qu'un total de 74 points. Liverpool a disputé les deux dernières finales de la Ligue des Champions et reprend sa route vers une troisième mardi soir en se rendant à l'Atletico Madrid pour la manche aller des huitièmes de finale.