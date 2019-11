Le Vitória Guimarães, qui reçoit le Standard jeudi en Europa League, a beau ne compter qu'un point dans le groupe F, le club portugais est, de toutes les équipes participantes à l'Europa League, celui qui présente les meilleures statistiques (tours préliminaires compris) selon le logiciel WyScout.

Si l'on tient compte des occasions de but, son ratio est de 24,69. Il a également tiré 204 fois au but. Aucune équipe n'a fait mieux.

Pour ce qui est du nombre de dribbles en un contre un, le Vitoroa Guimarães occupe la deuxième place avec 413 actions. C'est également la deuxième équipe sur laquelle le plus de fautes ont été commises (142), dont 40 sur le seul Brésilien Davidson. L'extérieur gauche est le joueur le plus "fauché" de l'Europa League et le deuxième qui tire le plus au but (39). Il est également le deuxième donneur d'assists (11) et le deuxième dribbleur (106, dont 53,77 % réussis).

Le Standard devra aussi se méfier de l'arrière central Edmond Tapsboba sur les phases arrêtées. Le Burkinabé est le joueur qui a le plus tenté sa chance au but de la tête (14).