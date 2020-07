Pourquoi et comment le football, sport le plus populaire au monde, est-il utilisé comme instrument de géopolitique?

Le football, un instrument redoutable dans les relations internationales. Bien plus qu'un simple jeu, le foot est utilisé par de nombreux pays pour se positionner sur l'échiquier politique mondial.

L'omniprésence du Qatar au PSG est un exemple. La possible arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM en est un autre.

En quoi le football est-il le reflet de la géopolitique? Comment les Etats utilisent le ballon rond pour redorer leur image? Olivier Mouton, Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express et auteur de Hors-Jeu - 22 matchs de foot qui ont marqué l'histoire, était présent sur le plateau de LN24 pour en débattre et retracer certains faits historiques.

Retrouvez ici le débat en intégralité.

Le football, un instrument redoutable dans les relations internationales. Bien plus qu'un simple jeu, le foot est utilisé par de nombreux pays pour se positionner sur l'échiquier politique mondial. L'omniprésence du Qatar au PSG est un exemple. La possible arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM en est un autre.En quoi le football est-il le reflet de la géopolitique? Comment les Etats utilisent le ballon rond pour redorer leur image? Olivier Mouton, Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express et auteur de Hors-Jeu - 22 matchs de foot qui ont marqué l'histoire, était présent sur le plateau de LN24 pour en débattre et retracer certains faits historiques.Retrouvez ici le débat en intégralité.