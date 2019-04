Pourquoi l'OM n'y arrive plus

Alors que l'OM restait sur une série de 6 matchs sans défaite, la contre-performance au Parc des Princes contre le PSG, le match nul contre Angers, et surtout la défaite à Bordeaux ont remis l'équipe de Rudi Garcia à 8 points de la Ligue des Champions... Soit l'objectif principal fixé par Jacques-Henri Eyraud à, Rudi Garcia, l'entraîneur marseillais.

Vendredi 5 avril, 22h40, Marseille est sous le choc. 42 ans plus tard, l'OM n'est toujours pas parvenu à s'imposer en terre bordelaise. Deux semaines après une défaite logique et attendue contre le Paris Saint-Germain, et une semaine après un match nul au goût de défaite face à Angers, les joueurs de Rudi Garcia sont retombés dans leurs travers.

...