Lauréats de la Supercoupe espagnole, les Basques vont disputer deux autres finales de Coupe en avril: celle de 2021 et celle de 2020.

La demi-finale contre Levante a coûté du sang, de la sueur et des larmes à Bilbao, qui a dû recourir aux prolongations pour s'imposer 1-2. Au coup de sifflet final, les joueurs de l'Athletic ont formé un cercle et entonné une chanson, avant de sauter dans les bras les uns des autres et de s'enlacer, tant ils étaient heureux d'accéder à la finale. Le samedi 17 avril, ils affrontent le FC Barcelone, qui a de son côté éliminé le FC Séville. Ce sera la deuxième finale opposant les deux clubs en 2021, étant donné qu'ils ont déjà joué l'un contre l'autre lors de la finale de la nouvelle formule de la Supercoupe, le 17 janvier. Les hommes de Marcelino s'étaient alors imposés 2-3. Les deux clubs ont déjà croisé le fer à huit reprises en finale d'une Coupe. Le Barça a enlevé six trophées. C'est l'équipe de Coupe par excellence, en Espagne, avec 41 finales pour trente victoires. Bilbao est le numéro deux de la compétition, avec 23 trophées en 37 finales. D'ailleurs, c'est Telmo Zarra, le légendaire avant de l'Athletic, qui est le meilleur buteur de la Copa avec 81 goals. Lionel Messi est encore loin du compte: en Coupe, il n'a encore marqué que 54 buts. Avril peut être un mois très faste pour les Basques. Le samedi 3 avril, ils disputent enfin la finale de la Copa del Rey de la saison passée, où ils affrontent les voisins de la Real Sociedad. Les deux finales auront lieu à Séville, à l'Estadio de la Cartuja.