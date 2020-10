Le champion de Belgique dispute ce mardi (18h55) son premier match de la phase de poules de la Ligue des Champions au Zenit, champion de Russie. Préface.

Le club de Saint-Pétersbourg est actuellement entraîné par son ancien milieu de terrain Sergueï Semak (actif entre 2010 et 2013 sur le pré), arrivé en 2018 pour remplacer Roberto Mancini. Sacré deux fois champion lors de ses deux premières saisons au club, il a également permis à son équipe de réaliser le premier doublé Coupe-championnat depuis 2010 la saison passée. Le Zenit est pour l'instant en tête du classement de Premier Liga, à égalité avec le Spartak Moscou. Autant dire que c'est une affaire qui roule !Oui, cette rencontre s'annonce compliquée pour les hommes de Philippe Clement, qui devra faire sans le meilleur gardien du championnat belge, Simon Mignolet, testé positif au coronavirus. C'est l'Américain Ethan Horvath (25 ans) qui sera titulaire entre les perches, et ce pour la première fois depuis septembre 2019. Odilon Kossounou et Michael Krmencik ont également été placés en quarantaine suite à un test positif. Simon Deli, le meilleur défenseur brugeois lors du match face au Standard, est sorti blessé lors du choc de la neuvième journée de Pro League. Ça commence à faire pas mal d'absents...Face aux Rouches, le Club s'est montré faible défensivement. Mignolet et ses défenseurs ont enchaîné les mauvaises relances, offrant ainsi plusieurs occasions franches à leurs adversaires. La défense du leader de Pro League a également concédé deux penalties face aux hommes de Philippe Montanier. Tout ceci ne se veut pas rassurant à l'aube d'affronter les deux meilleurs buteurs du championnat russe la saison dernière. Artem Dzyuba et Sardar Azmoun ont en effet chacun trouvé 17 fois le chemin des filets lors de la campagne précédente et continuent d'enquiller les pions. Les deux buteurs en sont à six buts chacun en championnat et voudront sûrement confirmer leur forme du moment en Ligue des Champions.Les hommes de Semak peuvent eux compter sur une défense solide, qui n'a encaissé qu'à sept reprises lors des onze premiers matches. L'effectif du champion de Russie s'est renforcé cet été avec l'arrivée du défenseur croate et finaliste de la Coupe du monde Dejan Lovren, venu compléter l'axe central aux côté de Yaroslav Rakitskiy, un arrière qui a longtemps été sur la liste des joueurs que Pep Guardiola souhaitait faire venir à City cet été. Si sur papier l'affaire ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour le Club, plusieurs facteurs poussent tout de même à l'optimisme. Malcom, l'ailier brésilien arrivé en provenance du FC Barcelone en 2019 pour quarante millions d'euros, est blessé et ne sera pas dispo pour la rencontre. Noa Lang, la nouvelle et unique recrue des Blauw en Zwart, s'est montré très convaincant lors de sa montée au jeu à Sclessin, se créant plusieurs grosses occasions. Le jeune Néerlandais pourrait bien recevoir plus de temps de jeu de la part de son coach et qui sait, ouvrir son compteur de buts sous ses nouvelles couleurs. Les résultats du Zenit lors de la précédente édition de la Champions League prouvent qu'il n'est pas impossible pour les Brugeois de réaliser une bonne opération en terres russes. L'année passée, le club de Saint-Pétersbourg a terminé dernier de son groupe, composé de Leipzig, Lyon (deux futurs demi-finalistes, il est vrai) et Benfica, alors que Bruges avait, grâce à sa troisième place dans un groupe très compliqué (Real, PSG et Galatasaray), rejoint l'Europa League. Leandro Thibaut (st.)