Pourquoi Bruges doit se méfier de Mauro Icardi

Au PSG, on a retrouvé le vrai Mauro Icardi : un buteur au sang-froid. Evincé par l'Inter, il a saisi la bouée de sauvetage que le club français lui a jetée. Et on n'entend plus parler de sa femme-agent.

Mauro Icardi et sa plantereuse épouse Wanda : les deux font la paire. © getty