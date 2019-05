La victoire du FC Malines en finale de la Coupe de Belgique a relancé la course aux billets européens. Le 'Clasico' Anderlecht-Standard, dimanche à 14h30, retrouve ainsi des couleurs alors que les deux grands clubs du pays ont perdu tout espoir de titre à quatre journées de la fin des play-offs.

Vendredi à 20h30, le Racing Genk, accueille la seule équipe qui a réussi à le faire chuter dans ce tour final (1-0 le 2 avril): l'Antwerp. Les Anversois se rendent à la Luminus Arena bien décidés à conserver leur 3e place actuelle en espérant mieux, ils n'ont jamais que trois points de retard sur Bruges. Sans l'air d'y toucher, ce duel oppose les deux équipes qui réalisent les meilleurs play-offs.

Les leaders de la compétition (47 pts) présentent un impressionnant 15/18 et les hommes de Bölöni (38 pts) un 13/18 qui confirme les progrès du Great Old au terme de sa 2e saison depuis son retour parmi l'élite.

Une victoire de la Philippe Clement's Team la propulserait un peu plus vers le 4e titre de l'histoire du club. Un revers redonnerait au Club Bruges (41 pts) un mince espoir en cas de victoire dimanche soir (18h00) à Gand. Les champions en titre reviendraient alors à 3 points avant d'accueillir une semaine plus tard Genk dans ce qui constituerait la "finale" du championnat. Face à des Gantois démoralisés - quoique la 5e place n'est qu'à un point - et sans doute fatigués après leur défaite en Croky Cup, les Brugeois ne peuvent plus se permettre le moindre faux pas.

Les places européennes en jeu

Entre-temps, à 14h30, Anderlechtois et Standarmen, respectivement 5es et 4es du classement, et un peu au fond du trou, auront joué (l'entièreté de) leur Clasico. En cas de culpabilité avérée du FC Malines, le 5e des play-offs jouera le dernier billet européen (pour le 2e tour qualificatif de l'Europa League) contre le vainqueur des play-offs 2. Anderlecht (27 pts) a donc une belle motivation pour éviter le retour de Gand (26 pts). Le Standard (36 pts) peut encore viser la 3e place actuelle de l'Antwerp dont il n'est distant que de deux longueurs. La 3e place pourrait, en cas de relégation malinoise, offrir un billet direct pour la phase de groupes de l'Europa League. Une carotte qui devrait (re)motiver les Rouches.

En play-offs 2, Charleroi (10 pts) joue gros lors de la venue de Saint-Trond (12 pts) dans le choc du groupe A, samedi à 18h00. Westerlo (9 pts) pourrait conserver une chance en cas de victoire au Beerschot-Wilrijk samedi à 20h30. Eupen-Ostende (20h00) complète le programme.

Dans le groupe B, puisque l'Union (13 pts) ne peut rien espérer faute de licence européenne, Courtrai (15 pts) peut d'ores et déjà assurer sa place en finale des play-offs 2 s'il bat Waasland-Beveren samedi (20h00) et que ni le Cercle Bruges (7 pts), contre l'Union (samedi 20h00), ni Zulte Waregem (7 pts), à Mouscron (dimanche 20h00), ne gagnent. Ce serait la première décision de ces play-offs dont l'issue risque de demeurer longtemps incertaine.