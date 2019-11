2019 est l'année de l'Ajax. Le Volkskrant explique pourquoi.

En l'espace d'un an, en 2019 donc, l'Ajax a inscrit quatre buts à Madrid contre le Real, deux à Turin contre la Juventus, trois à Valence et cinq à Londres, des buts contre les Spurs et Chelsea. L'Ajax est invaincu depuis treize matches européens en déplacement, tout en jouant toujours l'attaque. Ce sont là quelques-uns des constats opérés par le Volkskrant. Nous en ajoutons quelques autres : en 14 (grandes) joutes européennes cette année, les Amstellodamois ont marqué 28 buts et en ont encai...