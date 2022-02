L'entraîneur allemand a dû revenir sur son choix de ne pas aligner l'attaquant belge contre Lille ce mardi en 1/8e de finale de Champions League.

Absent mardi face à Lille en Ligue des Champions, Romelu Lukaku a "toutes les chances" de débuter dimanche face à Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, a indiqué l'entraîneur de Chelsea mercredi.

Lukaku est resté sur le banc londonien mardi face à Lille en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), Kai Havertz et Christian Pulisic prenant les deux buts de Chelsea à leur compte. Cela ne signifie pour autant pas que le Diable Rouge ne va pas retrouver la pelouse. "Chaque match est différent", explique Thomas Tuchel. "Pour ce match, l'accent a été mis sur l'intensité et un jeu très rapide. Romelu a été peu à l'aise dans ces domaines lors des derniers matches. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que je le trouvais un peu fatigué, mentalement et physiquement. Il a débuté tous les matches depuis le duel contre Liverpool. Contre Lille, nous avons opté pour d'autres joueurs. Il nous reste maintenant quatre jours pour récupérer et prendre une décision. Bien sûr que Romelu à des chances de jouer".

Aligné le weekend dernier face à Crystal Palace, Lukaku n'a touché que sept ballons. Jamais un joueur n'avait compté aussi peu de touches de balle en Premier League. Lukaku, 28 ans, est revenu à Chelsea l'été dernier après un premier passage entre 2011 et 2014 marqués des prêts à West Bromwich Albion et Everton. Cette saison, il a inscrit 10 buts et donné deux assists en 28 matches toutes compétitions confondues.

