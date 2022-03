Le milieu de terrain va revenir sur la pelouse de Copenhague où il a fait son malaise cardiaque lors du premier match de l'Euro du Danemark contre la Finlande. Pour l'occasion, celui qui avait marqué contre les Pays-Bas pour son retour en sélection depuis cet incident, portera le brassard habituellement attribué à Kasper Schmeichel.

Christian Eriksen portera le brassard de capitaine de l'équipe du Danemark lors du match amical de football contre la Serbie, mardi à Copenhague. Ce sera le premier match d'Eriksen au stade Parken de la capitale danoise depuis son arrêt cardiaque sur cette même pelouse le 12 juin dernier face à la Finlande lors du dernier Euro.

"Christian sera le capitaine demain", a annoncé l'entraîneur national Kasper Hjulmand. "Je peux aussi ajouter qu'avant que je ne commence à y penser, c'est Kasper Schmeichel qui est venu me faire la proposition." Schmeichel, le gardien de but de l'équipe, portait le brassard de capitaine lors du match contre les Pays-Bas (défaite 4-2) samedi dernier à Amsterdam.

Le milieu de terrain de Brentford a marqué un but contre les Oranje à l'occasion de son retour en sélection.

