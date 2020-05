Le club de Rotterdam est dans une situation financière délicate et devra réduire son budget d'un tiers pour la saison prochaine.

Feyenoord, le club d'Eredivisie, l'élite du football néerlandais, a trouvé un accord avec son groupe de joueurs pour une réduction temporaire des salaires. Dick Advocaat, l'ancien entraîneur des Diables Rouges, son staff et la direction vont également réduire leur salaire pour aider le club.

En raison de la pandémie de coronavirus, le club de Rotterdam est dans une situation financière délicate et devra réduire son budget d'un tiers pour la saison prochaine. Ce qui équivaut à un montant de 25 millions d'euros.

Au début du mois, les représentants des différentes parties prenantes du football néerlandais ont trouvé un accord sur un ensemble de mesures. Afin d'aider les clubs à traverser la crise liée au coronavirus, ces mesures ont pour objectif d'économiser 35 millions d'euros par an.

Le championnat néerlandais a été arrêté en avril en raison du coronavirus. Aucun titre n'a été attribué.

