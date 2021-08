On a appris que le retour de CR7 à Old Trafford s'était effectué en échange de 15 millions d'euros. Dans le sens des arrivées, la Vieille Dame enregistre le retour de Moise Kean, un attaquant qu'elle a formé et qu'elle avait laissé partir à Everton en 2019.

Si Manchester United a annoncé depuis quelques jours déjà le transfert de Cristiano Ronaldo, la Juvents a dévoilé mardi les détails financiers de la transaction concernant l'attaquant portugais de 36 ans.

La Vieille Dame et les Red Devils ont trouvé un accord autour de la somme de 15 millions d'euros, assortie de bonus pouvant s'élever jusqu'à 8 millions d'euros, pouvait-on lire dans le communiqué turinois. CR7, actif dans le Piémont pendant trois saisons (2018-2021), aura compilé 101 buts et 22 assists en 134 matches sous le maillot bianconero. Il est désormais de retour à Old Trafford, stade où il a brillé pendant six ans (2003-2009) en début de carrière.

Moise revient parmi les siens

Moise Kean est revenu à la Juventus. L'attaquant international italien de 21 ans a été cédé sur base locative, pour une montant de 7 millions d'euros, par Everton à la Vieille Dame pour les deux prochaines saisons. Le club italien possède une option d'achat à hauteur de 28 millions d'euros, a-t-il annoncé mardi.

Kean est un pur produit du centre de formation turinois, lui qui y a évolué entre 2010 et 2017 et fait ses débuts avec l'équipe première en novembre 2016 contre Pescara, devenant par la même occasion le premier joueur né dans les années 2000 à évoluer en Serie A.

Il est aussi devenu, à l'âge de 17 ans et 88 jours, le deuxième joueur le plus jeune à marquer un but pour la Juventus. Loué lors de la saison 2017-2018 au Hellas Vérone, il a ensuite été transféré à Everton en 2019. Un an plus tard, les Toffees l'ont prêté au PSG, où il a marqué 17 buts lors de l'exercice 2020-2021.

Kean compte neuf apparitions et deux buts pour l'Italie mais n'était pas présent dans la sélection lauréate du dernier Euro.

