Les deux maîtres à jouer de Manchester City et du Real Madrid évoque leur duel de mercredi. L'enjeu: une place en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes et l'espoir d'une Coupe à laquelle les Merengue sont plus habitués que des Cityzens toujours en quête de leur première.

Manchester City tentera de défendre son court avantage (4-3) acquis à l'aller, à domicile, face au Real Madrid mercredi lors de la demi-finale de la Ligue des Champions. "Nous sommes dans une meilleure configuration qu'en 2016", lorsque les deux équipes s'étaient affrontées au même stade de l'épreuve, a souligné Kevin De Bruyne, mardi, en conférence de presse.

En 2016, le Real s'était imposé 1-0 à l'aller avant de partager 0-0 au retour. "Je pense que nous sommes en meilleure forme à présent", a déclaré De Bruyne. "Nous n'avions pas connu notre meilleure fin de saison alors que le Real était puissant. Nous avions perdu 1-0 avec un but contre son camp, c'était un match vraiment ennuyeux. Nous sommes dans une meilleure configuration à présent, nous jouons mieux, nous avons plus d'expérience."

Selon le Diable Rouge, City a le "potentiel d'être l'une des meilleures équipes du monde" si elle joue comme à l'aller. "Nous devons le faire demain. Si nous ne sommes pas à la hauteur, ils peuvent gagner, car ils sont parmi les meilleurs. Tout le monde veut voir ce match. Ce sera un grand match. Nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes et espérons aller en finale."

La Ligue des Champions manque encore au palmarès de City. "La gagner changerait la perception du club", estime De Bruyne. "Comme joueur, tu veux toujours gagner des trophées. Nous nous battons pour cela depuis de nombreuses années, nous nous en sortons bien. C'est une compétition dure et de grande qualité, donc difficile à gagner. Pour ma part, cela ne change pas le regard que je porte sur moi-même. Je sais ce que j'ai fait, en bien ou en mal. Je veux gagner tous les trophées que je peux remporter. C'est une tâche difficile, mais j'aimerais gagner la Ligue des Champions."

Luka Modric et Kevin De Bruyne lors de leur affrontement en 2020. © iStock

Luka Modric a planté le décor à la veille du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Mardi en conférence de presse, l'élégant milieu de terrain croate du Real Madrid a tout simplement fait du duel de mercredi contre Manchester City le plus important de la saison.

Quelques jours après avoir décroché un 35e titre de champion d'Espagne, le Real Madrid tentera de signer un nouvel exploit majuscule sur la scène européenne après avoir éliminé le PSG en huitièmes et Chelsea, tenant du titre, en quarts. Battu 4-3 à l'aller par Manchester City dans une rencontre à rebondissements, le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard a encore toutes ses chances. "L'atmosphère dans le vestiaire est très bonne. Nous sommes vraiment impatients d'y être. Nous savons ce que nous avons à faire. C'est le match le plus important de la saison et il faudra développer notre meilleur jeu", a déclaré le Croate lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille de match.

"Nous sommes confiants quant à notre capacité à nous bagarrer. Nous sommes conscients ne pas avoir disputé notre meilleur match à l'aller mais nous avons quand même marqué trois fois. Nous devrons être meilleurs mercredi et je suis persuadé que ce sera le cas. Nous disposons de beaucoup de qualités, de caractères et le club possède une histoire", a ajouté Modric. Le Croate en sait quelque chose, lui qui a déjà levé la coupe aux grandes oreilles à quatre reprises alors que City court toujours derrière son premier sacre. "Nous allons devoir monter sur le terrain avec foi et personnalité, énergie et agressivité. Il faudra montrer que nous sommes le Real Madrid, la meilleure équipe du monde", a lancé le Ballon d'Or 2018 avant de reconnaître qu'une "rencontre très compliquée les attendait."

Manchester City tentera de défendre son court avantage (4-3) acquis à l'aller, à domicile, face au Real Madrid mercredi lors de la demi-finale de la Ligue des Champions. "Nous sommes dans une meilleure configuration qu'en 2016", lorsque les deux équipes s'étaient affrontées au même stade de l'épreuve, a souligné Kevin De Bruyne, mardi, en conférence de presse. En 2016, le Real s'était imposé 1-0 à l'aller avant de partager 0-0 au retour. "Je pense que nous sommes en meilleure forme à présent", a déclaré De Bruyne. "Nous n'avions pas connu notre meilleure fin de saison alors que le Real était puissant. Nous avions perdu 1-0 avec un but contre son camp, c'était un match vraiment ennuyeux. Nous sommes dans une meilleure configuration à présent, nous jouons mieux, nous avons plus d'expérience." Selon le Diable Rouge, City a le "potentiel d'être l'une des meilleures équipes du monde" si elle joue comme à l'aller. "Nous devons le faire demain. Si nous ne sommes pas à la hauteur, ils peuvent gagner, car ils sont parmi les meilleurs. Tout le monde veut voir ce match. Ce sera un grand match. Nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes et espérons aller en finale." La Ligue des Champions manque encore au palmarès de City. "La gagner changerait la perception du club", estime De Bruyne. "Comme joueur, tu veux toujours gagner des trophées. Nous nous battons pour cela depuis de nombreuses années, nous nous en sortons bien. C'est une compétition dure et de grande qualité, donc difficile à gagner. Pour ma part, cela ne change pas le regard que je porte sur moi-même. Je sais ce que j'ai fait, en bien ou en mal. Je veux gagner tous les trophées que je peux remporter. C'est une tâche difficile, mais j'aimerais gagner la Ligue des Champions." Luka Modric a planté le décor à la veille du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Mardi en conférence de presse, l'élégant milieu de terrain croate du Real Madrid a tout simplement fait du duel de mercredi contre Manchester City le plus important de la saison. Quelques jours après avoir décroché un 35e titre de champion d'Espagne, le Real Madrid tentera de signer un nouvel exploit majuscule sur la scène européenne après avoir éliminé le PSG en huitièmes et Chelsea, tenant du titre, en quarts. Battu 4-3 à l'aller par Manchester City dans une rencontre à rebondissements, le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard a encore toutes ses chances. "L'atmosphère dans le vestiaire est très bonne. Nous sommes vraiment impatients d'y être. Nous savons ce que nous avons à faire. C'est le match le plus important de la saison et il faudra développer notre meilleur jeu", a déclaré le Croate lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille de match."Nous sommes confiants quant à notre capacité à nous bagarrer. Nous sommes conscients ne pas avoir disputé notre meilleur match à l'aller mais nous avons quand même marqué trois fois. Nous devrons être meilleurs mercredi et je suis persuadé que ce sera le cas. Nous disposons de beaucoup de qualités, de caractères et le club possède une histoire", a ajouté Modric. Le Croate en sait quelque chose, lui qui a déjà levé la coupe aux grandes oreilles à quatre reprises alors que City court toujours derrière son premier sacre. "Nous allons devoir monter sur le terrain avec foi et personnalité, énergie et agressivité. Il faudra montrer que nous sommes le Real Madrid, la meilleure équipe du monde", a lancé le Ballon d'Or 2018 avant de reconnaître qu'une "rencontre très compliquée les attendait."