Il y a dix ans, le Kun offrait un titre de champion d'Angleterre aux Cityzens à la 94e minute de la dernière journée de compétition. Une célébration désormais gravée dans la pierre et qui a pris place aux côtés de statues honorant David Silva et Vincent Kompany.

Pour le 10e anniversaire du titre de champion d'Angleterre 2012, acquis à la 94e minute de la dernière journée de Premier League grâce à un but de Sergio Agüero, Manchester City a dévoilé la statue de l'Argentin aux abords de l'Etihad Stadium.

Agüero, meilleur buteur de l'histoire des Skyblues avec 260 réalisations, avait alors permis à son équipe de battre les Queens Park Rangers (3-2) et ainsi décrocher leur premier titre depuis 1968. Figure mythique du club avec lequel il a remporté quinze trophées, dont cinq Premier League, l'attaquant de poche de Buenos Aires figure désormais aux abords du stade mancunien, à l'instar de ses anciens équipiers Vincent Kompany et David Silva.

Sa statue représente sa célèbre célébration du goal contre QPR après 93:20 précisément, un moment resté gravé dans l'histoire du club. "C'est émouvant de voir cette statue de moi il y a dix ans", a déclaré "Kun", cité par son ancienne formation. "Je suis reconnaissant au club d'avoir érigé cette statue en hommage à ma carrière à City. C'est vraiment quelque chose de spécial."

Passé de l'Angleterre au FC Barcelone l'été dernier, l'Argentin de 33 ans a dû mettre un terme à sa carrière en décembre en raison de troubles du rythme cardiaque.

