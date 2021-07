L'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a prolongé d'un an son contrat, jusqu'en 2023, a annoncé vendredi le club.

Arrivé en janvier 2021 après le limogeage de Thomas Tuchel, l'Argentin a terminé deuxième de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue des champions, et remporté la Coupe de France.

Resté silencieux en fin de saison quand certaines rumeurs disaient qu'il avait demandé à quitter le club, "Poche" s'est dit "vraiment très heureux" pour lui et pour son staff dans un communiqué du club.

"C'est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous", a-t-il ajouté

"Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain", a dit pour sa part le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. "Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants".

