Tottenham va disputer la première finale de Ligue des champions de son histoire face à Liverpool le 1er juin à Madrid. Battus 0-1 à l'aller et menés 2-0 à la mi-temps de la demi-finale retour mercredi sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, les Spurs ont renversé la situation grâce à un triplé de Lucas Moura pour se qualifier.

"Ce sont tous des héros, mais lui (Moura), c'est un superhéros", a déclaré après la rencontre Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham.

"Il le mérite, c'est un super type. Disputer une finale, c'est incroyable. Les goals ont été incroyables. Cela a été un match difficile et stressant mais nous avons tout donné. Merci à nos supporters et à tous ceux qui ont cru en nous depuis le début de la saison, et qui nous ont aidés à vivre ces moments formidables".