L'entraîneur parisien est revenu sur les rumeurs autour de son protégé qui faisait encore la "une" des quotidiens espagnols As et Marca qui assurent que le Real Madrid espère encore l'embrigader d'ici la fin du mois.

L'attaquant star Kylian Mbappé vit "tranquillement" les rumeurs autour de son avenir au Paris SG, a assuré jeudi son entraîneur Mauricio Pochettino, en répétant qu'il comptait sur lui cette saison.

"Comme je l'ai déjà dit, Kylian est notre joueur. Je ne le vois pas ne pas être avec nous cette saison", a déclaré le technicien argentin, à la veille du match de Ligue 1 à Brest, depuis le centre d'entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye. Le futur de l'international français fait l'objet d'intenses spéculations, alors que son contrat arrive à expiration en juin 2022.

Les négociations qui traînent entre Mbappé et les dirigeants parisiens, qui veulent le prolonger, entretiennent l'hypothèse d'un départ du joueur avant la clôture du mercato, le 31 août. Le Real Madrid serait sur les rangs pour l'accueillir, selon la presse.

Jeudi matin, les quotidiens sportifs espagnols Marca et AS ont fait leur "une" sur l'attaquant. "Le Real n'abandonne pas", assure ce dernier. "C'est une période (le mercato) que je prends avec humour. Elle fait partie du foot. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Le plus important, c'est que Kylian le vit tranquillement", a expliqué Pochettino. "Mes discussions avec lui sont d'ordre footballistique. S'il ne prolonge pas, il reste un joueur du PSG. Je suis content de lui, et je crois qu'il l'est avec nous", a-t-il poursuivi.

