L'AS Eupen a engagé jeudi le défenseur espagnol Jordi Amat, 27 ans. L'arrière central arrive en prêt du Rayo Vallecano, qui a été relégué en D2 à la fin de la saison dernière.

L'ex-international jeune a déjà disputé 123 matches de la Liga, 52 de Premier League et 9 d'Europa League avec l'Espanyol Barcelone, Swansea City et le Betis Séville. Plus tôt dans la journée, Eupen a laissé partir son gardien Hendrik Van Crombrugge à Anderlecht.