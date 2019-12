Le tirage au sort de Bucarest a conféré un visage (presque) définitif à l'EURO 2020 mais la formule de l'événement continue à susciter beaucoup de questions.

Quinze kilomètres séparent l'aéroport de Bucarest du centre-ville. La route est impressionnante car les illuminations féeriques de Noël créent dans toutes les artères une ambiance incroyable, parfois mélancolique. Aucune autre ville ne baigne dans une telle lumière. Ces illuminations, assorties de nombreux ballons et footballeurs, font clairement référence au tirage au sort de l'EURO, même si ces attributs vont bientôt être mis au rebut. Hormis cette ambiance, le pays ne se passionne pas pour le prochain EURO, pas plus qu'il ne s'émeut des élections nationales qui se sont déroulées une semaine plus tôt, sans provoquer de bouleversements politiques. Tout le monde semble satisfait de la situation actuelle.

...