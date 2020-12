Le Standard bouclera sa campagne européenne jeudi à Sclessin (18h55) face à Benfica, dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League.

Cette rencontre face à l'adversaire le plus prestigieux du groupe D n'aura cependant aucune incidence sur le classement. Les Rouches ont en effet été éliminés à la suite de leur défaite 3-2 sur le terrain des Glasgow Rangers la semaine dernière alors que dans le même temps, les Portugais ont assuré leur qualification pour les 16e de finale en battant le Lech Poznan 4-0.

La rencontre étant dénuée d'enjeu, Philippe Montanier compte-t-il aligner des joueurs en manque de temps de jeu jeudi ? "Je reste toujours sur la même ligne de conduite", a déclaré l'entraîneur du Standard jeudi lors de la conférence de presse de veille de match. "C'est d'aligner l'équipe la plus performante du moment en fonction de l'état de fraîcheur de certains joueurs et de l'adversaire. C'est un adversaire prestigieux. On veut être à la hauteur. Ce sont tous ces critères qui détermineront le onze de départ. Il ne faut pas non plus oublier que l'on peut effectuer cinq changements, ça représente la moitié de l'équipe".

Jorge Jesus, l'entraîneur de Benfica, a quantà lui indiqué qu'il comptait lancer plusieurs réservistes à Sclessin. Montanier y voit-il un avantage? "L'effectif de Benfica est de telle qualité que les remplaçants sont d'un très haut niveau. C'est un effectif taillé pour la Ligue des Champions. Quelle que soit l'équipe alignée jeudi, elle sera compétitive".

A Lisbonne, les Rouches s'étaient inclinés 3-0 le 29 octobre dernier. Les Liégeois ont dû attendre le 26 novembre et une victoire 2-1 face à Poznan pour décrocher leur première victoire sur la scène européenne, et relancer leurs espoirs de qualification, éteints après la défaite 3-2 à Glasgow la semaine passée.

"Nous avons l'intention de quitter l'Europa League de la plus belle des manières à domicile", dit Philippe Montanier. "Il y avait une grosse différence à l'aller, nous voulons aussi effacer ce souvenir. Nous restons sur de bonnes performances en Europa League, nous comptons rester sur cette lancée".

Benfica et les Rangers sont en tête du groupe D avec 11 points et sont assurés de passer l'hiver européen. Poznan et le Standard comptent 3 unités.

