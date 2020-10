Le Standard va entamer les choses sérieuses sur la scène européenne.

Après trois tours qualificatifs, les Liégeois accueilleront les Glasgow Rangers jeudi sur le coup 18h55 à Sclessin lors de la première journée du groupe D de l'Europa League. "Nous avons un groupe relevé. Gagner contre les Rangers est donc un objectif", a déclaré le coach des 'Rouches' Philippe Montanier, malgré tout conscient que la tâche ne sera pas aisée.

En effet, les Rangers, entraînés par un certain Steven Gerrard, sont toujours invaincus cette saison. "Statistiquement, on va peut-être rencontrer une des meilleures équipes en Europe", a prévenu le coach français mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille de match. "C'est un gros challenge et nous avons envie de faire la différence mais je ne pense pas qu'ils vont nous laisser faire."

En 11 matches de championnat écossais, les Rangers ont marqué 26 buts, contre seulement 3 encaissés. "C'est une équipe complète dans toutes les lignes, qui attaque et défend ensemble. Elle est extrêmement technique, rapide et se projette vite vers l'avant. Elle ne développe pas du tout le traditionnel jeu écossais. On s'attend vraiment à un match compliqué."

Si Montanier ne pourra pas compter sur Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin et Moussa Sissako, positifs au coronavirus, le Français a enregistré les retours de Selim Amallah et Jackson Muleka. "Je dois fournir une liste de 23 et j'ai un groupe de 23 joueurs donc je n'aurai pas de problème de sélection. Mais c'est toujours bien de pouvoir faire des choix."

L'entraîneur français espère bien suivre l'exemple du Club de Bruges, vainqueur mardi au Zénith Saint-Pétersbourg sans plusieurs cadres. "C'est peut-être même un bon présage. Je veux rester positif. Évidemment qu'on aurait voulu avoir Nicolas Raskin et Michel-Ange Balikwisha avec nous mais je suis persuadé que le groupe va réussir à palier les absences et rester performant."

"Retrouver les sensations de ces matches du top niveau"

Le Standard a d'ailleurs partagé l'enjeu avec les Brugeois le week-end dernier en championnat. "On a vu Bruges faire une grosse performance en Ligue des Champions et on a pu rivaliser avec eux. Cela signifie que nous sommes capables d'élever notre niveau de jeu contre des grosses équipes, ce qui sera le cas jeudi. Nous restons prudents mais également confiants au regard de nos derniers résultats."

Le Français est content de goûter à nouveau au parfum des matches du très haut niveau. "Ce sont de bons moments et les Rangers est une équipe historique et mythique. Ça fait plaisir de retrouver les sensations de ces matches du top niveau", a dit Montanier avant le premier match de sa carrière en phase finale de l'Europa League.

L'autre duel du groupe D verra les Polonais du Lech Poznan, tombeurs de Charleroi en barrages, accueillir les Portugais de Benfica.

