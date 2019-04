Découvrez les réactions des entraîneurs après ces premiers quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool, vainqueur 2-0 contre Porto en quart de finale aller de Ligue des champions): "Nous sommes heureux. Ce sera un match retour intense. Nous avons marqué deux fois et contrôlé le ballon la plupart du temps. Nous avons concédé un peu trop de coups de pied arrêtés et Porto marque 40% de ses buts sur coups de pied arrêtés. Nous avons aussi concédé une ou deux contre-attaques, mais le reste du match nous avons vraiment bien joué. Nous avons un peu perdu nos repères en seconde période, mais il n'y a rien à critiquer, 2-0 est un très, très bon résultat. Nous savions que nous aurions un second match et nous ne pouvons pas nous qualifier ce soir (mardi), donc maintenant nous devons aller là-bas et nous battre à nouveau."

Sergio Conceiçao (entraîneur de Porto au micro de BT Sport): "On est à la moitié de la confrontation. On verra qui mérite de passer à Porto. Nous avions l'occasion de marquer au minimum un but. On joue une belle équipe, très forte, à un niveau offensif et défensif très haut. On savait que la profondeur, Liverpool l'utilisait très bien avec Salah, Mané. Mon équipe a bien contrôlé l'espace. Il y a peut-être quelques erreurs individuelles mais on a eu des occasions aussi."

Mauricio Pochettino (entraîneur de Tottenham): "Je suis content. La performance était vraiment bonne. Pour l'avenir, montrer ce niveau c'est bien. Je suis très content, même si Manchester City reste favori pour remporter la Ligue des champions. Mais, gagner le match aller nous donne la confiance. Je suis ravi de tous les joueurs, le résultat est énorme. Son mérite son but. Il est toujours souriant, il a la bonne attitude et le talent. S'il y a un joueur qui mérite de marquer, c'est lui."

Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City, battu 1-0 par Tottenham en quart aller de Ligue des champions): "C'est la Ligue des champions et le résultat est ce qu'il est. Personne ne s'attendait à ce que ce soit facile. Il va falloir faire mieux au match retour. Le match a été plutôt bon, mais nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions, même si nous avons eu le contrôle pendant le match. On a perdu, on verra ce qu'il se passe au match retour. Des fois, un 1-0 est meilleur qu'un 0-0 car vous savez exactement ce que vous avez à faire. Mais bien sûr, dans le football, vous analysez les résultats et cela ne nous offre pas une belle perspective. Peut-être qu'en revoyant le match, je changerai d'avis, mais j'ai l'impression que nous avons bien joué."