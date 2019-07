Le talenteux ailier espagnol Ayoze Perez, 25 ans, a signé pour quatre ans en faveur de Leicester City, qui l'a arraché à Newcastle pour un montant estimé à 33 millions d'euros. Le club du Leicestershire l'a annoncé jeudi sur son site internet www.lcfc.com.

Perez a inscrit 12 buts en 37 matchs de Premier League pour le compte de Newcastle la saison dernière.

Il évoluait à Newcastle depuis 2014. Arrivé alors de Tenerife, il a depuis marqué 33 goals en 143 matches de championnat sous le maillot des Magpies.

Leicester souhaiterait par ailleurs conserver Youri Tielemans, prêté par l'AS Monaco la saison dernière.

Auteur de trois buts et cinq passes décisives en treize matchs lors de ses six mois en Angleterre, l'ex-anderlechtois aurait en effet largement convaincu le coach Brendan Rodgers de ses qualités, selon The Telegraph.

Des négociations autour d'une quarantaine de millions de livres (environ 44,6 millions d'euros) seraient en cours.