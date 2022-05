Manchester City compte sur Kevin De Bruyne pour le match de championnat de dimanche contre Newcastle United. Le Diable Rouge est sorti de manière surprenante après seulement 72 minutes lors du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Plusieurs observateurs craignaient une blessure du meneur belge, mais l'entraîneur de City, Pep Guardiola, a démenti cette information ce vendredi.

"Tout va bien avec Kevin, son changement mercredi était purement tactique", a déclaré l'Espagnol à propos de cette question qui lui a été posée en conférence de presse.

Pep Guardiola est également revenu sur l'élimination dramatique en Ligue des Champions. Manchester City s'est incliné 3-1 après prolongations, après avoir mené 0-1 jusqu'au temps additionnel des 90 minutes réglementaires. "Nous nous reverrons demain (samedi, ndlr) pour la première fois et nous parlerons de cette demi-finale. Je ne vais pas demander à mes garçons d'oublier le match contre le Real Madrid. Ce n'est pas possible. Nous devons essayer de surmonter cet échec du mieux possible", a poursuivi Guardiola.

L'entraîneur de City ne pense pas pour autant que la saison soit un échec à cause de cette élimination. "Nos patrons d'Abu Dhabi n'investissent pas dans le club uniquement pour gagner la Ligue des champions. Ils veulent participer à toutes les compétitions jusqu'à la fin. Bien sûr, nous voulons gagner la Ligue des champions, mais c'est déjà un privilège de lutter pour la victoire dans toutes les compétitions pratiquement jusqu'au bout", affirme l'entraîneur espagnol.

"Tout va bien avec Kevin, son changement mercredi était purement tactique", a déclaré l'Espagnol à propos de cette question qui lui a été posée en conférence de presse.Pep Guardiola est également revenu sur l'élimination dramatique en Ligue des Champions. Manchester City s'est incliné 3-1 après prolongations, après avoir mené 0-1 jusqu'au temps additionnel des 90 minutes réglementaires. "Nous nous reverrons demain (samedi, ndlr) pour la première fois et nous parlerons de cette demi-finale. Je ne vais pas demander à mes garçons d'oublier le match contre le Real Madrid. Ce n'est pas possible. Nous devons essayer de surmonter cet échec du mieux possible", a poursuivi Guardiola.L'entraîneur de City ne pense pas pour autant que la saison soit un échec à cause de cette élimination. "Nos patrons d'Abu Dhabi n'investissent pas dans le club uniquement pour gagner la Ligue des champions. Ils veulent participer à toutes les compétitions jusqu'à la fin. Bien sûr, nous voulons gagner la Ligue des champions, mais c'est déjà un privilège de lutter pour la victoire dans toutes les compétitions pratiquement jusqu'au bout", affirme l'entraîneur espagnol.