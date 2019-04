Sorti samedi à la 38e lors du match de Premier League contre Tottenham à cause d'une blessure musculaire, Kevin De Bruyne (Manchester City) va bel et bien manquer le derby mancunien chez son rival United dans un match en retard comptant pour la 31e journée de Premier League. "Je ne sais pas quand De Bruyne va revenir", a déclaré Pep Guardiola mardi en conférence de presse.

"Nous allons voir si Kevin peut encore joueur un ou deux matches cette saison. Nous prendrons soin de lui la saison prochaine", a ajouté le coach catalan des Skyblues. "Nous allons parler avec lui, les docteurs et les kinés afin d'être certain qu'il soit prêt à jouer. C'est ce que nous allons faire à partir de maintenant."

Ce 178e derby mancunien est primordial pour City dans sa lutte pour le titre face à Liverpool. Les Skyblues sont deuxièmes avec 86 points et pourraient, en cas de succès à Old Trafford, reprendre la tête du championnat au détriment des Reds (88 pts).

Flamboyant avec les Cityzens la saison dernière, De Bruyne, 27 ans, a été contrarié à plusieurs reprises depuis le début de l'exercice en cours. D'abord écarté entre mi-août et mi-octobre pour une blessure au ligament latéral externe du genou droit, il avait ensuite manqué plusieurs semaines de compétition entre début novembre et mi-décembre. En mars, il a une nouvelle fois été freiné dans son élan à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Cette saison, il n'a joué que 30 matches toutes compétitions confondues pour son club, marquant 5 buts et délivrant 10 assists.