Le sélectionneur fédéral belge Roberto Martinez dirigera les All Stars de la Premier League anglaise de football le mercredi 11 septembre lors du "Testimonial Game", au cours duquel Vincent Kompany fera ses adieux à Manchester City. Pep Guardiola sera lui en charge des Légendes de City, a annoncé l'ancien club du Diable Rouge dans un communiqué lundi.

"Quel grand honneur pour moi de coacher les légendes de Manchester City"', s'est félicité Guardiola. "Il ne fait évidemment aucun doute que Vincent en fait partie. Il a en effet largement sa place dans le panthéon des plus grandes gloires de City. J'ai constaté dès mon arrivée dans ce club combien il était important, sur et en dehors du terrain. Il était le leader dans le vestiaire, et l'inspirateur sur la pelouse. L'âme du club pendant pas moins d'une décennie. Il n'aurait selon moi pas pu en faire davantage, pour contribuer à tous les succès obtenus. Il mérite le respect et l'admiration de tous. Ce dont le match du 11 septembre doit précisément constituer le témoignage. J'espère qu'il pourra en prendre conscience...".

"Je suis très honoré de pouvoir ainsi contribuer à l'hommage rendu à Vincent", a pour sa part déclaré Martinez. "Il est une icône du football belge, un modèle, un leader, par son engagement et son extrême conscience professionnelle. Il est unique. Il mérite largement l'hommage qui va lui être rendu...".

Les équipiers d'un jour de Kompany seront Joe Hart, Joleon Lescott, Micah Richards, Pablo Zabaleta, Wayne Bridge, Gareth Barry, Nigel de Jong, Shaun Wright-Phillips et Stephen Ireland. Les anderlechtois Samir Nasri et Craig Bellamy, le coach des espoirs mauves, sont également annoncés.

Seuls les noms d'Emile Heskey et de Rafael van der Vaart sont à ce jour connus pour ce qui concerne l'équipe All-stars.

Les bénéfices de la rencontre seront versés à Tackle4MCR, une fondation de Kompany et du maire de Manchester Andy Burnham qui vient en aide aux sans domicile fixe de la ville.