Le Brésilien Pelé, 80 ans, a été opéré samedi d'une tumeur "suspecte" au côlon, a annoncé lundi l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, précisant que la légende du football "était en train de récupérer" dans une unité de soins intensifs.

La tumeur a été découverte durant des examens de routine et une biopsie va être réalisée, a expliqué l'hôpital, où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août.

"Grâce à Dieu, je me sens très bien (...) Heureusement, je suis habitué à célébrer de grandes victoires à vos côtés. Je vais jouer ce nouveau match avec le sourire et beaucoup d'optimisme", a écrit le triple champion du monde sur son compte Instagram.

Pelé doit sortir des soins intensifs mardi, a précisé l'hôpital dans un communiqué. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps s'est montrée fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations.

La dernière remonte à avril 2019, à Paris, en raison d'une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s'était vu retirer un calcul rénal.

Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.

Il est aussi diminué par des problèmes aux hanches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur lors de ses dernières apparitions publiques.

En février 2020, Pelé avait tenu à rassurer ses admirateurs sur sa santé mentale, après des propos de son fils Edinho affirmant qu'il vivait "reclus" et souffrait "d'une certaine forme de dépression".

