L'AS Rome a annoncé mardi l'arrivée de Pedro, 33 ans, libre de tout contrat après cinq saisons passées à Chelsea. L'Espagnol a signé un contrat de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"Je suis heureux d'être ici à Rome", a déclaré l'attaquant dans sa première interview. "Je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi et de me battre pour nos objectifs au cours des prochaines saisons. Je tiens à remercier les fans pour leur accueil. J'espère les rendre heureux."

L'AS Rome s'offre un renfort d'expérience. En effet Pedro, c'est trois Ligues des Champions et cinq Liga avec le FC Barcelone, la Premier League, la FA Cup et l'Europa League avec Chelsea. Cette saison, l'international espagnol (65 sélections - 17 buts) a beaucoup moins joué, devant se contenter de 9 apparitions en Premier League (1 but).

A Rome, son adaptation devrait être facilitée par la présence de trois Espagnols: Pau Lopez, Carles Pérez et Gonzalo Villar.

"Je suis heureux d'être ici à Rome", a déclaré l'attaquant dans sa première interview. "Je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi et de me battre pour nos objectifs au cours des prochaines saisons. Je tiens à remercier les fans pour leur accueil. J'espère les rendre heureux." L'AS Rome s'offre un renfort d'expérience. En effet Pedro, c'est trois Ligues des Champions et cinq Liga avec le FC Barcelone, la Premier League, la FA Cup et l'Europa League avec Chelsea. Cette saison, l'international espagnol (65 sélections - 17 buts) a beaucoup moins joué, devant se contenter de 9 apparitions en Premier League (1 but). A Rome, son adaptation devrait être facilitée par la présence de trois Espagnols: Pau Lopez, Carles Pérez et Gonzalo Villar.