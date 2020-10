Le jeune Pedro González López, alias Pedri, s'est dévoilé aux yeux du monde mardi dernier en marquant son premier but sous les couleurs du Barça lors de la victoire des hommes de Koeman contre Ferencváros en Champions League.

Originaire de Tenerife, la jeune pépite espagnole a effectué ses classes aux Îles Canaries, à la Juventud Laguna et à Las Palmas. Il a néanmoins rapidement tapé dans l'oeil des dirigeants catalans du FC Barcelone, qui ont trouvé un accord avec son club le 2 septembre 2019. Un deal permettant au joueur de disputer encore une saison chez lui avant de rejoindre le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, à plus de 2.000 kilomètres de là, au début de l'été 2020, contre cinq millions d'euros. Durant cette saison à Las Palmas, le milieu offensif a joué 36 matches et a marqué à quatre reprises. Il est également devenu le 19 septembre 2019, le plus jeune buteur de l'histoire du club canarien à seulement seize ans, neuf mois et 23 jours.Le nouveau numéro 16 des Blaugranas a effectué ses débuts avec sa nouvelle tenue le 29 septembre 2019, lors de la victoire catalane contre Villarreal (4-0). Ronald Koeman, le nouvel entraîneur néerlandais du Barça, lui accorde toute sa confiance et l'a déjà aligné à cinq reprises.Mardi dernier, à l'occasion du premier match de la phase de poules de la Ligue des Champions, Pedri a réalisé le rêve de nombreux ados dans le monde. Il a marqué son premier but sous le maillot blaugrana au Camp Nou en Champions League. Il a trouvé le chemin des filets grâce à une belle frappe puissante au ras de sol, seulement vingt minutes après son entrée au jeu à la place d'Ansu Fati, l'autre prodige de la maison barcelonaise. Le FCB s'est imposé (5-1) contre les Hongrois et débute sa campagne européenne de la plus belle des manières. Le compte officiel du Barça a également fait part de sa fierté sur les réseaux sociaux, car Ansu Fati et Pedri sont devenu les deux premiers joueurs de 17 ans à marquer pour la même équipe lors d'un même match de Champions League. Supporter de Barcelone depuis sa plus tendre enfance, il confiait après le match que "ce n'est pas facile de jouer pour une équipe comme le Barça, mais quand je rentre sur le terrain, j'essaye d'oublier ça. J'essaye de m'imaginer en train de jouer avec mes frères dans le jardin, ça fait diminuer la pression." Le milieu offensif barcelonais s'est également fait remarquer en dehors du terrain. Il est en effet arrivé au Camp Nou avec son équipement fourré dans un simple sac en plastique. Une habitude peu commune dans un monde plus habituéà la maroquinerie de luxe. Et à l'heure de regagner ses pénates, c'est en taxi que le gamin a quitté le stade. À 17 ans, il doit logiquement encore passer son permis.Une nouvelle pépite qui laisse entrevoir un avenir radieux au club catalan et qui pourrait faire des ravages en association avec Fati et Lionel Messi. Un trio que l'on verra peut-être déjà à l'oeuvre dès samedi lors du Clásico contre le Real Madrid. Par Leandro Thibaut (St.)