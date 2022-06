Paul Pogba pourrait retourner à la Juventus, un club dans lequel il évoluait avant de rejoindre Manchester United.

Paul Pogba quitte Manchester United. Le club anglais a confirmé mercredi que le Français, dont le contrat arrive à son terme, quitte Old Trafford en tant que joueur libre. Il en va de même pour le médian anglais Jesse Lingard.

Âgé aujourd'hui de 29 ans, Paul Pogba avait quitté en 2016 la Juventus de Turin pour Manchester United pour la somme de 100 millions d'euros. Il était ainsi retourné dans son club formateur où il avait déjà joué entre 2009 et 2012. Pogba a remporté avec les Red Devils l'Europa League et la Coupe de la ligue anglaise en 2017. La saison dernière, perturbé par des blessures, il n'a fait que 20 apparitions en Premier League pour 1 but. Les médias laissent entendre qu'il pourrait faire son retour à la Juventus.

Le contrat de Jesse Lingard (29 ans) auprès de Manchester United est également arrivé à son terme. Formé au club, Lingard avait fait ses débuts en équipe première en 2014, mais il n'a pas réussi à définitivement confirmer, les espoirs placés en lui malgré une bonne saison 2017-2018, notamment, avec 13 buts et 7 passes décisives en 48 rencontres. Il avait par ailleurs réussi une excellente deuxième partie de saison 2020-2021, en prêt à West Ham.

Les Hammers ont d'ailleurs été aux nouvelles auprès de Lingard, dont les demandes salariales seraient néanmoins trop élevées d'après les médias anglais. L'international aux 32 sélections et 6 buts pour les Three Lions serait également en contact avec Newcastle United.

Un autre cadre de Manchester United ne jouera plus la saison prochaine à Old Trafford. L'Espagnol Juan Mata quitte le club au sein duquel il évoluait depuis janvier 2014. Il était arrivé en fin de contrat.

Le milieu de terrain de 34 ans a joué 285 matchs sous la vareuse des Red Devils et inscrit 51 buts. Il est apparu une dernière fois lors de la dernière rencontre de championnat le 22 mai à Crystal Palace.

Il a très peu joué cette saison (7 matchs de Premier League et seulement deux comme titulaire). Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Angleterre et de l'Europa League avec Chelsea, Mata a remporté avec Man U la Coupe d'Angleterre, l'Europa League et la Coupe de la Ligue.

En tant qu'international espagnol à 41 reprises (10 buts), il a remporté le Mondial 2010 et l'Euro 2012.

