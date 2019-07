Patrick Kluivert fait son retour à Barcelone et devient le nouveau patron de la Masia

Patrick Kluivert, 43 ans, a été nommé directeur du renommé centre de formation du FC Barcelone jeudi. L'ancien joueur d'Ajax, du Milan AC et du Barça, a en effet signé un contrat qui le lie au club catalan jusqu'en juin 2021, avec pour mission de redynamiser la Masia, quelque peu délaissée ces dernières années. Ce qui a provoqué un véritable exode des pépites barcelonaises, tandis que le club dépensait de plus en plus d'argent pour les transferts.

© Belga