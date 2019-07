Patrice Evra a annoncé la fin de sa carrière de joueur professionnel. L'arrière gauche, ancien capitaine de l'équipe de France, âgé de 38 ans a révélé sa décison lundi dans une interview à La Gazzetta dello Sport.

Il était sans contrat depuis la fin de celui qui le liait à West Ham en mai 2018. Evra n'y est resté actif que quelques mois et n'a effectué que 5 apparitions. En novembre 2017, son contrat avec l'Olympique de Marseille avait été résilié, après s'en être pris à un supporter de l'OM pendant l'échauffement d'un match d'Europa League à Vitoria Guimaraes.

L'arrière gauche, actif dans sa jeunesse au PSG, a joué ensuite au cours de sa carrière en Italie pour Marsala (1998-1999), Monza (1999-2000) et la Juventus (2014-2017), en France pour Nice (2000-2002), Monaco (2002-2006) et Marseille (2017) et en Angleterre pour Manchester United (2006-2014) et West Ham (2018). Il a connu sa période de gloire à United, où il a remporté cinq titres nationaux, la Ligue des champions et le championnat du monde des clubs sous Alex Ferguson.

Evra, né à Dakar, a été disputé 81 rencontres avec la France et joué les Mondiaux 2010 et 2014 et les Euro 2008, 2012 et 2016. Il était le capitaine des Bleus lors de la célèbre grève des joueurs à Knysia pendant le Mondial 2010 en Afrique du Sud.

Evra entend désormais devenir entraîneur. "J'avais commencé la formation pour la Licence d'entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A", a-t-il expliqué. "Sir Alex Ferguson avait pronostiqué à l'époque que deux de ses joueurs deviendraient coaches de haut niveau : Ryan Giggs et Patrice Evra."