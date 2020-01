Le Bayern Munich ne s'attachera pas les services de l'ailier international allemand de Manchester City Leroy Sané, actuellement en convalescence, lors du mercato hivernal, a annoncé le directeur sportif du club bavarois jeudi.

"Non, ce n'est pas un sujet pour cet hiver", a affirmé Hasan Salihamidzic lors d'une conférence de presse à Doha au Qatar, où le club allemand effectue son traditionnel stage hivernal, selon plusieurs médias allemands.

Le directeur sportif clôt ainsi les rumeurs persistantes même après le transfert avorté de l'ailier l'été dernier.

A l'époque, le Bayern avait tenté d'enrôler le prodige allemand de 23 ans pour renforcer ses ailes mais Sané s'était rompu les ligaments croisés d'un genou quelques jours avant la fenêtre de clôture des transferts.

L'attaquant des Citizens a récemment repris l'entraînement mais aucune date n'a été donnée quant à son retour effectif sur les terrains.

La sortie de Hasan Salihamidzic apparait comme une réponse, sèche, à son entraîneur Hansi Flick qui, la veille, avait réclamé des renforts alors que son effectif est décimé par les blessures. "Nous étudions chaque option mais renforcer notre effectif en hiver est compliqué", a-t-il expliqué.

Le joueur identifié doit "répondre à nos exigences et nous aider tout de suite, a-t-il précisé. C'est bien sûr difficile. Les meilleurs joueurs ne sont pas libérés par les clubs. Que ce soit un prêt ou un achat, nous étudions tout".

Salihamidzic s'est dit "surpris" par la "sortie médiatique" de Flick qui avait réclamé mercredi "deux joueurs au minimum", notamment un défenseur et un ailier.

Un latéral droit servirait de back-up pour Benjamin Pavard, qui pourrait alors de nouveau être utilisé en défense centrale, et l'ailier permettrait de pallier les absences sur blessure de Kingsley Coman ou dernièrement Serge Gnabry.

Aucun dossier de transfert cet hiver ne serait très avancé, selon Salihamidzic, pour qui "l'avenir du Bayern ne dépend pas d'un défenseur droit".

Munich est actuellement troisième de Bundesliga à 4 points du leader Leipzig, et se prépare à affronter Chelsea en 8e de finale de Ligue des champions.

